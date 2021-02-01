Erdoğan: "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar."
01.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:51
Erdoğan: "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar.
Erdoğan: "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun