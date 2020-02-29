Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir
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Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir

29.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:06
Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " meselesi için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."


"Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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