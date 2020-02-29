Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir
29.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."
"Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz." Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com