Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."

Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."

Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."

Kaynak: AA
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