Erdoğan: 'Suriye'deki Gelişmelere Seyirci Kalma Lüksünüz Yok' Erdoğan, Suriye ve göç krizini görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri'yle biraraya geldi.

Erdoğan, Suriye ve göç krizini görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri'yle biraraya geldi. Erdoğan, görüşme sonrasında, Türkiye'nin Suriye ve göç krizinde aradığı desteği bulamadığını belirttti ve "Hiç kimsenin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur" dedi