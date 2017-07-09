Erdoğan Suriye'de Terör Adaları Oluşmasına Izin Vermeyeceğiz - 4

Erdoğan Suriye'de Terör Adaları Oluşmasına Izin Vermeyeceğiz - 4

Erdoğan Suriye'de terör adaları oluşmasına izin vermeyeceğiz - 4(Tür: Dış)

Erdoğan Suriye'de terör adaları oluşmasına izin vermeyeceğiz - 4

(Tür: Dış)