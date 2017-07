Erdoğan: Suriye'de Terör Adaları Oluşmasına İzin Vermeyeceğiz (2)

G20 zirvesi sonunda düzenlediği basın toplantısında Erdoğan, "Zirvenin en önemli konusu terörle mücadeleydi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptık," diyerek, "Suriye'de terör adaları oluşmasına izin vermeyeceğiz," vurgusu yaptı.







G20 temaslarını sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyerek, G20 zirvesinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.







Para ve maliye alanlarındaki adımlarda mutabık kaldıklarını açıklayan Erdoğan, krizlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla, küresel ve finansal güvenlik ağlarını daha etkili hale getirmek konusunda görüş birliğine vardıklarını aktardı.







Teröre karşı işbirliği







Erdoğan, en önemli gündemlerden biri olan terörle mücadele alanında, terör örgütlerinin saldırılarını etkisiz hale getirmede başarılı olunamadığının altının çizildiğini söyledi. İlkeli ve kararlı olmadan, çifte standardı bırakıp dayanışma sağlamadan ilerleme kat edilemeyeceğini bildirdi.







"Terörle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz. Diğer ülkelerden de bu konuda destek bekliyoruz," diyen Erdoğan, "G20 zirvesinde Alman polisinin ortaya koyduğu fedakarlığı görmezden gelemeyiz. Alman polisine teşekkür ediyorum," dedi.







Batı ülkelerine kaçan darbe zanlıları







Erdoğan PKK ve FETÖ meselesine de değinerek, "PKK ve kolları her yıl Avrupa'da haraç topluyor. Ülkemizden kaçan FETÖ'cü teröristler Batı ülkelerini güvenli liman olarak görüyor. Bu milletimizi rencide ediyor. Burada bu tavrın yanlışlığına dikkat çektik. Sınırlarımızın yanı başında terör örgütlerinin silahlandırılmasına sessiz kalmayacağız. Meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz," dedi.







Mülteci sorunu







Türkiye'nin mülteciler için açık kapı politikasını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Mülteciler konusunda yükümüz paylaşılmalı. Avrupa Birliği mülteciler konusunda verdiği sözü tutmadı. AB, bize sadece 800 milyon Euro verdi," diye konuştu.







"Yanı başımızda terör örgütlerinin desteklenmesine sessiz kalmayacağız"







PKK ve PYD konusunda ise Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına kesinlikle sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Ülke güvenliğimizi tehdit eden oluşumlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Terör örgütlerine verilen silahları topraklarımızda yapılan eylemlerde ele geçiriyor olmamız, sorunun şimdiden mevcut sınırlarının dışına taşmaya başladığına işaret etmektedir. Dün bölgede dağıtılan ve bugün namlusu bize yöneltilen silahların yarın dünyanın başka yerindeki eylemlerde kullanılmayacağının garantisi yoktur."







"Katar'a yönelik yaptırımlar haksız"







"Katar'a yönelik ithamları haksızlık olarak değerlendiriyor, yaptırımları da doğru bulmuyoruz," diyen Erdoğan, "Dünyadaki her ülke gibi Katar'ın da egemenliğine saygı duyulmalıdır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, kardeş kavgasının kazananı olmaz," şeklinde konuştu.







Kıbrıs müzakerelerini yorumladı







İsviçre'de gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerini değerlendiren Erdoğan, "KKTC ile beraber gerek Annan Planı'nda, gerek mevcut süreçte önde olduk. Ancak tüm çabalara rağmen zirve sonuçsuz kaldı. Sonuçtan büyük üzüntü duyuyoruz. Bu tablo, soruna BM parametreleri çerçevesinde çözüm olmayacağını gösteriyor. Türkiye sorunun çözümüne farklı parametrelerle katkı vermeyi sürdürecek. Çabalar sonuç vermezse, B planı, C planı olacak," dedi.







"Şiir okuduğum için hapse girmiş biriyim"







Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci Deniz Yücel'le ilgili soruyu kendisine yöneltilen soruya Erdoğan, "Ben şiir okuduğum için hapse girmiş biriyim. Siz herhalde bunu bilmiyorsunuz. Fikir özgürlüğünü iyi biliyorum ve hassasım," cevabını verdi ve "Basın mensupları da suç işler. Bu yargının sorunudur. Yargı bu konuda gerekli kararı vermiştir," dedi.







Kürdistan referandumu için: "Yanlıştır, vazgeçin"







Erdoğan, Kuzey Irak'ta yapılması planlanan Kürdistan referandumu hakkında sorulan soruya: "Irak'ın yarınları açısında sıkıntı verici. Irak'ın bağımsızlığı için referandum yanlış. Barzani'ye dedik. 'Bu yanlış bir yoldur. Bundan vazgeç' diye. Bu konudaki direnmeleri onlara kaybettirir. Bizim için Irak'ın bütünlüğü çok önemlidir. Yarın bunun bedelini ödemeleri zor olacaktır," dedi.







Miting yasağı yorumu: Bumerang gibi döner, kendilerini vurur







Almanya'da 15 Temmuz anma programları kapsamında toplantılara katılmasına müsaade edilmemesi hakkındaki yorumunun sorulduğu soruya ise Erdoğan şu cevabı verdi: "Alman yönetimi, benim burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler. Buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışla bağdaştıracağız. Türkiye Cumhuriyeti halkının yüzde 52'sinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanı'na Almanya'da konuşma izni vermeyenler, kusura bakmasınlar, özgürlüklerden bahsedemezler. Bu bumerang gibi döner, kendilerini vurur. Salon toplantısını bırakın, telekonferansla buradaki vatandaşlarıma seslenmeme müsaade etmemişlerdir. Ancak PKK terör örgütünün dağdan bağlantı yapmasına izin vermişlerdir. Polis kordonu altında PKK paçavralarıyla yürüyüşlere izin verenler, buradaki meşru derneklere müsaade etmiyorlar. Bakın şu anda Türkiye'de ana muhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var, devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz, fakat bunların hepsini aşacağız."







"Demirtaş bir teröristtir"







Bir gazetecinin, Selahattin Demirtaş'ın ne zaman serbest kalacağı yönünde bir soru sorması üzerine Erdoğan; "Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Kürtleri sokağa dökmüştür. Bizim arkamızda YPG var, PKK var diyen bir kişidir. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse odur," dedi.







Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrılmak üzere havalimanına hareket etti. - Hamburg