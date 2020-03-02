02.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:22

Erdoğan: "(Suriye'de) İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır."

Kaynak: AA