Erdoğan: "(Suriye'de) İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına...
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Erdoğan: "(Suriye'de) İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına...

Erdoğan: "(Suriye'de) İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır.

02.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:22
Erdoğan:

Erdoğan: "(Suriye'de) İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır."

Kaynak: AA

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