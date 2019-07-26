Erdoğan: "(Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya...
Erdoğan: "(Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır.
Erdoğan: "(Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır."
Kaynak: AA
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