Erdoğan: Suriye'de Ateşkes İlan Edildi, Uygulanmıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın bölgede ateşkesin uygulanmadığını ve Birleşmiş Milletler nezdinde bunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın bölgede ateşkesin uygulanmadığını ve Birleşmiş Milletler nezdinde bunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Kaynak: Euronews.com