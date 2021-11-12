Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı.

Sultanahmet'te bulunan Türk Konsey Binası için açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı. Binanın açılışını Erdoğan, konsey üyesi ülkelerin başkanları ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerden kesilen kurdelelerin anı olarak saklamalarını istedi. Liderler açılış öncesi, binayı da gezdi.

HALICIYLA SOHBET ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından makam aracına binmeden önce buradaki halıcı ile sohbet etti. Halıcı, Erdoğan'a üzerine 'La ilahe illallah' yazan halıyı gösterdi. Erdoğan, esnafa halının Türk işi olup olmadığını sordu. Halının, Burdur işi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konsey üyesi ülkelerin liderleri Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmek üzere buradan ayrıldı.