ERDOĞAN, SULTANAHMET'TE TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı.

Sultanahmet'te bulunan Türk Konsey Binası için açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı. Binanın açılışını Erdoğan, konsey üyesi ülkelerin başkanları ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerden kesilen kurdelelerin anı olarak saklamalarını istedi. Liderler açılış öncesi, binayı da gezdi.

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