Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.
29.08.2019 14:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.
Kaynak: AA