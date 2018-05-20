Cumhurbaşkanı Erdoğan Suikast İddiasıyla İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilerin "Balkanlarda size yönelik bir suikast ihbarı olduğuna yönelik iddialar var" sorusuna, "Bu tür tehditler bizi yolumuzdan alıkoymaz" cevabını verdi.

SUİKAST İDDİALARI SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Lideri Bakir İzzetbegoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, bir gazetecinin suikast iddialarıyla ilgili sorusunu şu ifadelerle cevapladı:

'MİT BANA ULAŞTI'

"Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? MİT'ten ulaştı. Ama ben ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar şunlar bunlar, bizi bu yoldan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz Burada Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen insanlar görmek buluşmak istedikleri lideri burada göremediklerinde, bu benim için doğru olur mu? Bizim planımız çok farklı bir plandır, yolumuza çıktığımız zaman devam ederiz."