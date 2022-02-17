Erdoğan, suda KDV'yi %8'den %1'e indiren Kocaeli'yi diğer belediyelere örnek gösterdi

KOCAELİ (Bültenler) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesini örnek gösterdi. AK Partili belediyelerden suda %8 olan KDV oranını %1'e çekmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir'i örnek gösterdi ve tebrik etti. Büyükşehir'e bağlı İSU, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV oranını %8'den %1'e indirdiklerini açıklamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla suda %8 olan KDV oranını %1'e indirmişti.

BÜYÜKAKIN VE ELLİBEŞ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Başkan Büyükakın ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ankara'da Bakanlıklar düzeyindeki çeşitli temasların ardından AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak etti. Toplantıda gündeme yönelik önemli gelişmeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir noktasında salonda yer alan belediye başkanlarından ayağa kalkmalarını istedi.

KDV'DE KOCAELİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sizlerin aracılığıyla Türkiye genelindeki AK Partili belediye başkanlarımıza sesleniyorum, suda KDV oranını %8'den %1'e indirmenizi bekliyorum. Böylece enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız. %7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımıza kolaylık sağlamalısınız. Nasıl Kocaeli Belediyemiz bu adımı attıysa şu anda süratle tüm belediyelerimiz bu adımı atmalıdır'' ifadesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesini Türkiye'ye örnek gösterdi.

İSU SU FİYATLARINDA KDV İNDİRİMİ YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başkan Büyükakın'ın talimatıyla 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 1'e indirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından enflasyonla mücadele kapsamında Kocaeli'nin sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan İSU, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e indirdiğini açıklamıştı. 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlamıştı.

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