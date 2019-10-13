Erdoğan: "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır"

Erdoğan: "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

13.10.2019 15:23
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et