Türkiye-ABD anlaşması sonunda sonuç verdi. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç kırsalında devriyeye başladı. Partisinin Samsun mitinginde konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Şu anda Menbiç'te devriye gezmeye başlandı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın" dedi.

"O GÜNLERİ ASLA GÖSTERMEYECEĞİZ"

"24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, ben asil milletime sesleniyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. HDP'ye de sesleniyorum, Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum. Sözde İYİ Partilere sesleniyorum. Gelin lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Er veya geç bu mücdeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz."

YILDIRIM DA DOĞRULADI

Konuyla ilgili ilgili Başbakan Binali Yıldırım da "Bugün itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika'yla birlikte yapıyorlar" ifadesini kullandı.

TSK'DAN İLK MENBİÇ AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargahı/Stuttgart'ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."