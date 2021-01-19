Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım...

Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz.