Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım...
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Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım...

19.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:01
Erdoğan:

Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz.

Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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