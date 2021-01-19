Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım...
19.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:01
Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz.
Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu