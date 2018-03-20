Erdoğan: Stratejik Ortaksak ABD Bize Saygı Duymalı ve Bizimle Hareket Etmeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TBMM Grup Toplantısı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne ücretsiz olarak silah verdiğini belirterek Washington'un Türkiye ile yaptığı stratejik ortaklığı eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TBMM Grup Toplantısı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne ücretsiz olarak silah verdiğini belirterek Washington'un Türkiye ile yaptığı stratejik ortaklığı eleştirdi.
Kaynak: Euronews.com