Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren... Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Kaynak: AA