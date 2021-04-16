Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler...
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Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler...

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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