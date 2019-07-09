Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
Kaynak: DHA
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