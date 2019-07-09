Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı

Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.

Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.


Kaynak: DHA
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