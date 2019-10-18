Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.
18.10.2019 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com