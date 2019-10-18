Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek

18.10.2019 15:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.