Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...
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Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman...

14.11.2019 06:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 06:29
Erdoğan:

Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi Cumhurbaşkanı , Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Kaynak: AA
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