Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar."
13.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:52
Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar.
Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten