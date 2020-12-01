Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek

TRT World Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Forumda sosyal medya şirketleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek" dedi.

TRT World Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın yaptığı konuşmada en dikkat çeken kısımlardan biri ise sosyal medya ve sosyal medya şirketleri için kullandığı ifadeler oldu.

"BİZİ GÖTÜRECEĞİ YER FAŞİZİMDİR"

"Sosyal medya sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir" dedi.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE AÇIK MESAJ

Ülkemizde daha önce sosyal medya şirketlerine temsilci bulundurma ve vergi zorunluluğu getirilirken, konuyla ilgili forumda değerlendirmede bulunan Erdoğan, "İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek" şeklinde konuştu.

AV. BEDİA TEYMUR: FAKE HESAP AÇAN DİLEDİĞİ GİBİ SUÇ İŞLEMEKTEDİR

Öte yandan Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından Avukat Bedia Teymur da sosyal medya konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Teymur, "Söz konusu sosyal medya mecralarından sahte hesap açan dilediği gibi suç işlemektedir. Örneğin Instagram üzerinden sahte hesaplar açıp sözde satış yapanlar alıcıya teşhir ürününden çok daha farklı şeyler göndererek ciddi anlamda dolandırıcılık yapmaktan tutun da hakarete kadar, her türlü suç işlenmektedir" dedi.

"SAHTE HESAPLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ADIMLARIN ATILMASI GEREKMEKTEDİR"

Teymur, konuyla ilgili olarak yapılan suç duyurularının, sosyal medya şirketlerinin adli mercilerce işbirliği yapamamaları nedeni ile sonuçsuz kaldığını aktardı ve "Bu ciddi anlamda hak kayıplarına yol açtığı gibi suça meyilli kişilere cesaret vermektedir. Dolayısı ile ivedilikle gerekli adamların atılması elzemdir. Esasen her zaman vurguladığımız gibi sahte hesapların önlenmesine yönelik adımların atılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞINI KORUMAK BİR ÜLKENİN GÖREVİDİR"

Teymur açıklamalarının devamında, "Elbette sosyal medya mecraları öncelikle kendi içlerinde hak kayıplarının, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik tedbirler almalıdır. Bununla beraber ne olursa olsun yargı makamları ile işbirliği halinde olmaları gerekir; ki çok net belirteyim bu tedbirler konusunda sessiz kalan ve adeta suç işleme platformu haline gelen mecraların kesinlikle Türkiye'de erişime kapatılmaları gerekir. Vatandaşını korumak bir ülkenin görevidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş