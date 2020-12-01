Erdoğan: "(Sosyal medya) Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor."
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Erdoğan: "(Sosyal medya) Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor."

01.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:39
Erdoğan:

Erdoğan: "(Sosyal medya) Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor.

Erdoğan: "(Sosyal medya) Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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