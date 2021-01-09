Erdoğan: "Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar."
09.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:36
Erdoğan: "Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar.
Erdoğan: "Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük