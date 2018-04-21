Erdoğan, Soruları Yanıtladı (7)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suların ısınması diye bir şeyi istemiyoruz. Böyle bir gayretin içinde değiliz. Biz Yunanistan'a bir komşumuz olarak bakıyoruz. Öyle veya böyle bazı sıkıntılar olsa bile bütün bunları aşalım istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programında, AB'nin Türkiye'ye ilişkin raporunu değerlendirdi.

Raporun eskiden "İlerleme raporu" olarak anıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, "İlerleme raporu mu gerileme mi?" şeklinde espri yaptı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu rapor bizim için 'yok' hükmündedir. Bunun kıymeti harbiyesi yoktur. Şimdi mesela benzer bir tabloyu Varna'da yaşadık. Bizden Yunan askerleriyle ilgili, bunların verilmesini istediler. Biz de kendilerine dedik ki; 'Eğer böyle bir şeyi bizden talep ediyorsanız, önce bizim devletimize darbe yapan FETÖ'cüler var. Asker onlar da. Onların bize verilmesi lazım. Onlar bize verilirse biz de bunları şu anda masaya yatırırız. Çünkü bunlar sınır ihlali yapmıştır'. Sınır ihlali yapanlara geçmişte bizim askerlerimize aklımda kaldığı kadarıyla mesela bir keresinde bir askerimiz böyle bir sınır ihlali yaptı 6 ay mahkumiyet verdiler. Dolayısıyla biz şimdi burada aynı durumla bir defa karşı karşıya kalmayız. Burada bir sınır ihlali yapılmıştır, dolayısıyla bu sınır ihlalinin kaldırılması için bunlarla ilgili bu gündemi masaya getirebilmek için siz devletimize darbe yapan bu kişileri bize iade edeceksiniz, biz de bunun üzerinde yargıda gerekli adımları atarız, dedik ve Varna'da bu işi böyle kapattık. Fakat Yunanistan çok farklı bir konumda bulunuyor şu anda. Biz Yunanistan'a bunu anlatamıyoruz."

Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin önce Yunanistan'a uğradıklarını oradan da Avrupa'nın değişik yerlerine dağıldıklarını kaydeden Erdoğan, "Önce bunları halledin. Biliyorsunuz ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Asıl siz bizi zora sokuyorsunuz. Biz kolay kılalım istiyoruz ama siz bu noktada değilsiniz ve şu anda da açıklanan bu rapor, kesinlikle tamamıyla ilişkileri bozmaya yönelik bir rapordur. Yapıcı olmaktan tamamıyla uzaktır ve yok hükmündedir." diye konuştu.

Ege'deki kayalıklar konusunda Yunanistan'ın gerginlikler ürettiğinin hatırlatılarak, "Nedir Yunanistan'ın amacı size göre?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onu bir yerde aslında Yunanlılara sormak lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle üç tane kendini bilmez gelip de o kayalıklarda böyle bir bayrak asma yarışına, hastalığına nereden kapıldı? Siz bunu bilmiyor musunuz ki buralarda böyle bir şey yapılırsa anında cevabını bulacaktır. Nitekim bunu yaptılar ve anında da bizim SAT komandolarımız oraya müdahale edip oradan onların bayrağını indirip tekrar kayalıkları kendi haline dönüştürdü. Yani biz bütün bu süreç içinde bir suların ısınması diye bir şeyi istemiyoruz. Böyle bir gayretin içinde değiliz. Biz Yunanistan'a bir komşumuz olarak bakıyoruz. Öyle veya böyle bazı sıkıntılar olsa bile bütün bunları aşalım istiyoruz."

"Bizim artık dünyada barışa ihtiyacımız var"

Bunların yaşanmamasını istediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Oturalım masaya, yani bu işleri artık bir kenara koyalım. Yok bilmem şu kadar ölçü, bu kadar ölçü filan falan. Bu deniz, hava... Buradan uçaklar, gemiler rahatlıkla gelsin geçsin. Herhangi bir fiili müdahale olmadıktan sonra niçin şu güzelim barışı gölgeliyoruz, lekeliyoruz? Bizim artık dünyada barışa ihtiyacımız var. Kaldı ki sizlerle olan barışımız bizim, hiçbir ülkeyle olan barışa benzemez. Yıllar yılı ülkemizde bizim Rum vatandaşlarımızın sayısı az değildi. Öyle mi? 10 binler, 100 binler... Böyleydi. Ama maalesef bizim ülkemizde de olan bazı hatalı davranışlar sebebiyle tabii buradan çok Rum vatandaşımız ne yazık ki Yunanistan'a gitmek durumunda kaldı. Bizim de hatalarımız var. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi diyoruz ki gelin, Yunanistan'da Çipras bir başbakan olarak genç, dinamik, 'Yeni bir adım atalım' arzusundadır, isteğindedir. Son ziyaretimde cumhurbaşkanını aynı havada gördüm. Gelin o zaman bunları masaya yatıralım, ama 'Sen mi daha fazla aldın? Ben mi daha fazla verdim?' filan bu kavgaları bırakalım. Sonunda bu deniz ya, öbürü hava. Buralarda rahat rahat gemiler geçsin, uçaklarımız uçsun vesaire. Bunu yapamamak bize başka sıkıntılar getiriyor. Getirince de işte ne yazık ki bedeli bu işin ağır oluyor. Biz istiyoruz ki artık buna noktayı koyalım."

"Türkiye, Yunanistan için bir tehdit mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Onlar öyle kabul ediyorsa, ben bir şey diyemem. Ama bizim böyle durup dururken kimseyi tehdit etme hastalığımız yok." dedi.

Erdoğan, "25 Haziran sabahı, cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde kaç oyla seçilmeyi umut ediyorsunuz? Asgari bir oy hedefiniz var mı?" sorularına, "Hiç yıldızları sayma şeyine girmedim, ama biz, azami gayretimizi ortaya koyacağız. Seçime en hazırlıklı siyasi parti olarak inanıyorum ki Rabbim bize milletimizin gönlündeki en zengin mahalli lütfedecektir, verecektir. Bize düşen görev, birinci derecede sebeplere müracaattır. Zafer, bu noktada Rabbimizden inşallah. Milletimizin gönlüne sınır çizgisini çizmeyelim. Onun gönlündeki sınır çok geniş. AK Parti'yi de o zaten layık olduğu yere inşallah oturtmuştur." yanıtını verdi.

Dünyanın 10 dev projesinin 6'sının Türkiye'de olduğuna değinen Erdoğan, şunları anlattı:

"Bunlardan biri Kanal İstanbul. Proje, yapım ihalesi noktasına geldiğini söyledi. Bir diğeri, bu yıl içerisinde ilk etabını açacağımız ki yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon olan üçüncü havalimanı. 2023'te asgari 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Birinciliğe aday bir havalimanı olacak. Bir diğeri, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü. Bu da dünyanın asma köprülerde bir numarası. İnşallah 5,5 yılda bu da tamamlanacak. Gelibolu ayağının temeli atılmıştı, şimdi de Lapseki'nin temelini 18 Mart'ta attık. Bir diğeri Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi. Bu da yine dev bir proje. İnşallah 2020'de bunu da bitiriyoruz. Bir diğeri Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, bu yıl sonu itibarıyla bitireceğiz. Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi de 2019'da inşallah bitecek. Çok önemli projelerden biri de 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli. Bu da 3,5 milyar dolarlık bir proje. İnşallah 5 yılda burayı da hizmete alacağız. Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi'ni bu yıl inşallah hallediyoruz. Burada çok önemli bir proje daha var ki Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projesi, yaklaşık 6 milyar lira. Bunu demek ki 1,5 milyar dolarlık bir proje olarak söyleyeyim. Bunun da inşallah 2023 bitişi olacak. Menemen-Aliağa-Çandarlı Yolu'nu, 2020'de bitireceğiz. Ankara-Niğde Otoyolu da 2020'de bitecek. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri Kesimi, 3 yılda inşallah bunu hizmete açacağız. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi'ni inşallah 3 yılda hizmete açacağız. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir proje."

Erdoğan, "Bu adımla nereye doğru gittiğimizi ortaya koymak lazım. Muhalefet bu noktada ne ortaya koyar onu bilemem. Biz zaten bugüne kadar bu ülkede hep hizmetleriyle anılan hükümetler kurduk. İnşallah şimdi de başkanlık sisteminin özellikle çerçevesini farklı oluşturacağı bir dönemin içerisinde olacağız. Tüm ülkem için hayırlı olsun." dedi.

(Bitti)