Erdoğan, Soruları Yanıtladı (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de seçim hiçbir zaman şaibeli olmamıştır. Tam aksine bir Amerika bile bizim yaptığımız seçimleri yapamamıştır. Biz, yüzde 86 katılımla seçimler gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Onlara baktığınız zaman en kabadayısı yüzde 40, 45, 48 buralarda görürsünüz. Hatta Avrupa'da yüzde 35'lerde seçimler yapan ülkeler var. Onlar kendilerine baksın"dedi.

Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel Programı"nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

MHP'den talep gelirse veya görüşmelerde bu yönde bir karar alınırsa, beraber miting yapılabileceğini dile getiren Erdoğan, 7 Ağustos'da bu birlikteliğin sağlandığını hatırlattı.

Erdoğan, böyle bir birlikteliğe imza atmanın dünyaya büyük bir mesaj olabileceğini vurgulayarak, bundan kaçınmayacaklarını, her zaman için ittifakta hayır olduğunu dile getirdi.

"Kampanya'ya başlamadan önce Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak mısınız?" sorusuna Erdoğan, "Hayır" diye cevap verdi.

Erdoğan, "Sayın Başbakan son Başbakan olacağını söyledi, ilk Cumhurbaşkanı yardımcılarından olacak mı?" sorusuna ilişkin ise "Ona da şimdiden hayır. Önce derenin görülmesi sonra paçasının sıvanması gerekir."dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gönlüm ana muhalefetin başındaki zatın yarışa girmesini ister, yarışa girsin. Hiç endişe etmesin, başkasını aramasına falan da gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona ne kadar oy vereceğini görmesinde çok fayda var. Bugüne kadar çok şey söyledi, 'Yüzde 40' dedi. 40'ı alamadı, 20'lerde kaldı. Hadi gel, Cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol, bak bakalım millet sana ne kadar oy veriyor görelim. Bunun dışındaki diğerlerini teferruat olarak kabul ediyorum. Zaman kaybı olarak telakki ediyorum. 'Meydan meydan' diyorsun, buyur işte meydan, gel aday ol. Bu meydanda nasibin nedir gör."

Erdoğan, "CHP bir adayda da karar kılamamış" yorumuna ise gülerek, "Artık onu ben bilemiyorum. Biz siyasi partilerin iç işlerine karışmayız. Karşımıza kim çıkarsa onunla yarışa gideriz." yanıtı verdi.

Saadet Partisi ve BBP ile görüştük"

Saadet Partisi ile iki üç kez ittifak için görüştüklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım herhangi bir netice alamadık. Gördüğümüz kadarıyla CHP ile daha uyumlu, daha ideal anlamda görüşmeleri oluyor. Ama BBP ile görüşmelerimiz oldu. Onlarla ilgili bu noktadaki ittifakımız çok farklı bir zeminde oluşacaktır. Onun da arkadaşlarımızla değerlendirmelerini yapıp, ona göre adını koyacağız."diye konuştu.

Erdoğan, "İYİ Parti ile ilgili sizden çok fazla değerlendirme alamıyoruz." şeklindeki yoruma da "gerek yok" diye cevap verdi.

İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceğine yönelik tartışmalara ilişkin ise Erdoğan, "YSK ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı. Ora ne karar verecekse hemizin saygı duyması lazım. 'Girmesi gerekir' diyorsa girer. Aksi bir durum olursa aksi olur. Girmesi, girmemesi noktasında bizim bir sıkıntımız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

-"Macron, OHAL döneminde seçim kazandı"

Erdoğan, mühürlü, mühürsüz pusula ve OHAL üzerinden seçimlere ilişkin sürdürülen tartışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda heyetlerin yaptığı görüşmeler gayet verimli bir şekilde sonuçlandı.Mühürlü, mühürsüz pusula noktasında bu seçimlerde artık böyle bir sorun yok, kalkıyor ortadan. OHAL noktasına gelince, OHAL dönemleri içerisinde Türkiye'de bugüne kadar seçimler yapıldı ve hep bir bahane olarak ortaya atıldı. Tam aksine OHAL seçimde bütün ortaya çıkacak muvazaaları da yok edecek bir tedbirdir. Burada tam aksine bir sıkıntı yaşanmayacaktır. OHAL'in olmadığı dönemlerde terör bölgesi diyebileceğimiz yerlerde çok sıkıntılar yaşandı. Vatandaşın can güvenliği yok, sıkıntı içinde sandığa dahi gidemedi. Oylarını birileri onlar adına kullanmak suretiyle PKK destekli partiler seçildi. Fransa'da bile Macron, OHAL döneminde seçim kazandı. Bunlarının dünyada örnekleri var, yaşıyoruz. Bunların hepsi ana muhalefetin bahanesi. Hani yerim dar meselesi var ya şu anda Sayın Başkan da 'yerim dar' diyor. Hem istiyorsun hem de 'yerim dar' diyorsun. İşte bak buyur, sana çok daha rahat seçim kampanyası yürütme imkanı OHAL ile sağlıyoruz. Her tarafta rahatlıkla bunu yürütebileceksin. Bunların hepsi kuru bahaneler. OHAL ile birlikte çok daha sağlıklı, rahat bir seçim kampanyasını sürdürme imkanını tüm siyasi partiler yakalama fırsatı bulacaktır."

" Türkiye'de seçim hiçbir zaman şaibeli olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den seçimlere yönelik yapılan eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu beyanlara ben önem vermiyorum. Biz kendimiz bu konuda ne diyoruz, o önemlidir. Bugüne kadar AGİT sürekli gözlemcilerini göndermiştir ama Türkiye'de seçim hiçbir zaman şaibeli olmamıştır. Tam aksine bir Amerika bile bizim yaptığımız seçimleri yapamamıştır. Biz, yüzde 86 katılımla seçimler gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Onlara baktığınız zaman en kabadayısı yüzde 40, 45, 48 buralarda görürsünüz. Hatta Avrupa'da yüzde 35'lerde seçimler yapan ülkeler var. Onlar kendilerine baksın. Bizde tablo bu kadar güçlü, en son seçimde yüzde 85 aklımda kaldığı kadarıyla. Amerika'daki seçimlerde şaibeler, anlatmakta zorluk çekebileceğimiz kadar. Hakikaten sıkıntılı. Bununla ilgili de seçimlerden sonra oralarda çok gürültüler kopmuştur. Bizde böyle şeyler olmuyor, olmadığı gibi de artık çok kısa zamanda seçim neticelerini alabilen bir ülke konumuna geldik."

Ana muhalefetin seçime yönelik eleştirilerinin "yerim dar" anlımına geldiğini aktaran Erdoğan, "Şimdiden başladılar. Sen bir dur bakalım daha seçime gir. Seçime hazır değil, adayı var mı? Adayı yok. Bakalım adayını ne zaman açıklayacak bu da var. 'Parti Meclisi belirler' dedi. Tamam, Parti Meclisini toparlamak zor mu? 24 saatte toparlarsın. Zor değil, hiç aday bulamıyorsan kendin aday ol. Bakıyorsun bir taraftan bir bayan çıkıyor, başka taraftan biri çıkıyor. Bakıyorsun adayları da bol, o zaman onlardan bir tanesi üzerinde karar kıl ve hemen açıklayıver. Milleti heyecana boğmaya da gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

-"Yurt dışındaki seçim hazırlıkları tamamlandı"

Yurt dışındaki mitinglerle ilgili Erdoğan, Batı'nın bu noktada takınacağı tavrın tüm dünyada Batı'nın demokrasiye nasıl bağlı olduğunu göstereceğini söyledi.

Yurt dışındaki seçim hazırlıklarının tamamlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"10-11 bin kişilik bir spor salonunda bir uluslararası kuruluşun toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Büyük ihtimalle Avrupa'yı orada toparlayacağız. Konuşmamızı yapacağız. Demokrasi mücadelesi öyle kolay kolay kısıtlanabilecek, önü kesilebilecek bir mücadele değildir. Sizin bir yerde önünüzü keserler öbür yerden çıkarsınız. Avusturya'nın başındaki zatın attığı bu adımlar tamamen kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlar da bunun bedelini ödeyecektir. Ülkemde ise kongrelerle ilgili dolaştığım iller var. Bu illerden sonra bizim bir değerler silsilesi var. Bu seçmenle ilgili. Seçmen değerlemelerini yaptırıyorum. Bu değerlemeden sonra da gideceğim iller olacak. Ancak gidemeyeceğim iller de olacak. İlerimize verimlilik esasına göre gitmekte kararlıyım."

Erdoğan, ana muhalefetin mühürlü oy noktasındaki yaklaşımına dikkati çekerek, "Burada sandık kurulundaki mühürden öte YSK'nın mührüdür. YSK zaten bu mühür işlerini bitirerek, bunları torbalıyor ve ilgili yerlere gönderiyor. Bu konuda her herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)