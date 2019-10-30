Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz.

Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz.

30.10.2019 16:11
Erdoğan:

Erdoğan: "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek."

Kaynak: AA
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