Erdoğan: "Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş...
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Erdoğan: "Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş...

05.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:13
Erdoğan:

Erdoğan: "Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz.

Erdoğan: "Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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