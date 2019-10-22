Erdoğan, Soçi'ye hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi

22.10.2019 12:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretine katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gideceğini ve ziyaretin gündemini Suriye'deki gelişmelerin oluşturacağını belirten Erdoğan, bu vesileyle Putin'le ikili iş birliği ve diğer bölgesel sorunları, gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacaklarını anlattı.

Rusya ile tesis edilen mekanizmalar sayesinde ilgili bakanların ve kurumların sürekli temas halinde olduğuna değinen Erdoğan, bu kapsamda son olarak milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasının imzalandığını, ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde geliştirme iradesine sahip olunduğuna dikkati çekti.

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırı boyunca bir terör koridoruna izin verilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi harekatın iki temel hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bu bölgede tamamıyla terör örgütlerinden temizlenmesidir." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Toplam 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız da terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"Güvenlik arttıkça gönüllü geri dönüşler de artacak"

Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakata göre bölgedeki teröristlerin çıkartılması için verilen sürenin bu gece 22.00'de biteceğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlgili birimlerimiz sahada süreci çok yakından takip ediyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Harekatın ikinci hedefi ise 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü geri dönüşlerini sağlamaktır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirdiğimiz 4 bin kilometrelik karelik alana şimdiye kadar 365 bin sığınmacı geri döndü. Suriye'nin kuzeyinde güvenlik arttıkça gönüllü geri dönüşler de artacaktır.

Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilecek bölgede 1 milyon, Rakka ve Deyrizor'un buna dahil edilmesi kaydıyla 2 milyon insan buralara gönüllülük esasına dayalı olarak yerleştirilebilir ama bu uluslararası bir donörler toplantısı gerçekleştirilmesi kaydıyla... Yani Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil. Tüm bunlarla ilgili maliyetleri çıkarttık, planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Hatta bunların bir kısmını da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşme yaptığım 17 kadar lidere anlattık, kitapçıkları takdim ettik."

"Suriye'nin istikrarı için ciddi çaba harcadık"

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gerekli adımların atılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerin milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu önemli projeye destek olmalarını bekliyoruz. Diğer türlü Türkiye, 8 yıldır tek başına taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz. 'Komşuda yangın varken dumanı bize gelmesin' demek gerçekçi bir yaklaşım değildir." diye konuştu.

Suriye'nin içinden geçtiği kritik dönemde, Rusya ile tesis edilen yakın iş birliğinin daha da artırılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar İran'ın da katkılarıyla sahada sükunetin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması için çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtırası'yla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. 16 Eylül'deki Ankara Zirvesi ise siyasi çözüm yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir. Astana Platformu kapsamındaki gayretlerimiz neticesinde hamdolsun geçen ay Anayasa Komitesinin kuruluşunu sağladık. Komite, ilk toplantısını 30 Ekim'de Cenevre'de yapacak. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bu çabalara pozitif ivme katacağına inanıyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA