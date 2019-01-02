Erdoğan: "Siyasette İnsanı Kibir ve Gurur Yıkar, Millete Tepeden Bakmak Yıkar, Kendi Çıkarlarını...

Erdoğan: "Siyasette İnsanı Kibir ve Gurur Yıkar, Millete Tepeden Bakmak Yıkar, Kendi Çıkarlarını...

Erdoğan: "Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var"

Erdoğan:

Erdoğan: "Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var"

Kaynak: AA
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