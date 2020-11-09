Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır."

09.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:33
Erdoğan:

Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır.

Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu
Erdoğan: 'Salgın sürecinde dayanışma konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya iyi bir sınav veremedi'
Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya iyi bir sınav veremedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır." - HaberMilletvekili Dülger'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - HaberBaşkanlar basın mensuplarıyla bir araya geldi - HaberErdoğan: "Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir." - HaberErdoğan: "İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir." - HaberSon Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor - HaberSon dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti - HaberBomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir - HaberSon dakika haberi! Aliyev: "Ermenistan işgal altındaki topraklardan çekilmezse sonuna kadar savaşacağız" - HaberSon dakika haberi: Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." - HaberAkşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı - HaberSon dakika haberleri! Japonya Başbakanı Suga'dan Biden açıklaması - HaberSon dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Türkiye, önlenemeyen yükseliş dönemine girmiştir" - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Mustafa Varank Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Timur Selçuk Hazar Ergüçlü İkbal Gürpınar
Spor Babel Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Mehmet Topal
Daha Fazla İstifa Instagram Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 15:36:31. #1.14#
title