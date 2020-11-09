Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır."
09.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:33
Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır.
Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun