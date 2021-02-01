Erdoğan: "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor."
01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:17
Erdoğan: "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor.
Erdoğan: "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş