Erdoğan: "Siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından birinin Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna...
01.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:02
Erdoğan: "Siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından birinin Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz"
Erdoğan: "Siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından birinin Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş