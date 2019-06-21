Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır."
Kaynak: AA
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