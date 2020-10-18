Erdoğan: "Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur."
18.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:43
Erdoğan: "Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur.
Erdoğan: "Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap