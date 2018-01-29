Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Mabeyn Küşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın köşke giriş yapmasının hemen ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de köşke giriş yaptı. Görüşme öncesi çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken, ikilinin yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verilmedi. - İSTANBUL