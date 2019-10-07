Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştüSırbistan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.

07.10.2019 16:28
Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

Sırbistan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.

Kaynak: DHA
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