Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştüSırbistan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.
07.10.2019 16:28
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü
Sırbistan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başbaşa görüştü.
Kaynak: DHA