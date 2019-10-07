Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdiSırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.

07.10.2019 15:09
Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi

Sırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.

Kaynak: DHA
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