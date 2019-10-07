Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdiSırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.
07.10.2019 15:09
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi
Sırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Arşiv Sergisi'ni gezdi.
Kaynak: DHA