Erdoğan Sinyali Vermişti! Türkiye, 2,8 Trilyon Dolarlık Pazara Girmek İçin Kolları Sıvadı

Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlendiği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşıyor. Türkiye, bu pastadan daha çok pay alabilmek için söz konusu ülkelere yönelik özel stratejiler belirleyecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan, bu stratejilerinin ilk sinyalini geçen günlerde açıkladığı 100 günlük icraat programında vermiş, bu programda, Ticaret Bakanlığının hedefleri kapsamında, Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'a ihracatın öncelikli konular arasında yer aldığını bildirmişti.

"MADE IN TURKEY" YAZISI BU COĞRAFYADA YAYGINLAŞACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ihracat atağına geçeceklerini, özel pazarlara özel stratejiler uygulanacağını ve "ihracatla büyüme vizyonu" çerçevesinde "made in Turkey" yazısını bu coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yoğun çalışma yürüteceklerini belirtmişti.

2,8 TRİLYONLUK PAZARIN 1,8 TRİLYON DOLARI ÇİN'DE

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2017 itibarıyla Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları geçti. Bunun 1,8 trilyon dolarını Çin pazarı oluşturdu.

TÜRKİYE PASTADAN DAHA ÇOK PAY ALMAK İSTİYOR

Söz konusu ülkelere toplam ihracatı 7 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye, bu pastadan daha çok pay alabilmek için söz konusu ülkelere yönelik özel stratejiler ve eylem planları belirleyecek.