Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İran sınırındaki incelemelerinin ardından 6. Hudut Tugay Komutanlığında yaptığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İran sınırındaki incelemelerinin ardından 6. Hudut Tugay Komutanlığında yaptığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sonrasında hudut birlikleri komutanlarına hitap etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı