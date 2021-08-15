Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi
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Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İran sınırındaki incelemelerinin ardından 6. Hudut Tugay Komutanlığında yaptığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İran sınırındaki incelemelerinin ardından 6. Hudut Tugay Komutanlığında yaptığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sonrasında hudut birlikleri komutanlarına hitap etti.

Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi
Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi
Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi
Erdoğan sınırdaki askerlere seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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