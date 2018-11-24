Erdoğan: "Şimdi Yeni Bir Seçime Giriyoruz, 31 Mart 2019 İçin Asıl Sloganımız Belli Ama Bunu Seçim...

Erdoğan: "Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır."