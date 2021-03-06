Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda: "Love Erdogan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda: "Love Erdogan"

06.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:36
Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda:

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda dijital ekranında "Love Erdogan" yazılı kamyonet dolaştırıldı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda dijital ekranında "Love Erdogan" yazılı kamyonet dolaştırıldı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı ilanının ardından bu kez "Love Erdogan" yazılı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Kamyonetin dijital ekranında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alırken, hoparlörlerden Dombra da çalındı.

Öte yandan New York'taki "Stop Erdogan" yazılı reklam panosundan sonra dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına da "Love Erdogan" şeklinde yazılar yansıtılmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga İbrahim Selim Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda: "Love Erdogan" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 14:39:27. #1.14#
title