Erdoğan, Sevakin Adası'nda Deve ve Kılıçlı Yerliler Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e Sevakin Adası ile ilgili, "Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

SEVAKİN ADASINDA BAYRAKLARLA KARŞILANDI

Erdoğan Sudan'daki, ikinci gününde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Sudan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası'nda incelemelerde bulundu.

Afrika ziyaretinin ilk durağı Sudan'da, ikinci günde resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, beraberindekilerle Port Sudan kentine geçti.

MAKAM OTOMOBİLİYLE ADAYA GEÇTİ

Özel uçak "TUR" ile Port Sudan Havaalanı'na gelen Erdoğan, burada El-Beşir tarafından karşılandı.Havalimanında tekbirlerle karşılanan Erdoğan, buradan makam otomobiliyle Sudan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah boyunca ellerindeki Türkiye ve Sudan bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı.

TİKA'NIN YAPTIĞI BİNALARI İNCELEDİ

Sevakin Adası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezdi.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi.

Öte yandan, 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyon konusundaki çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camisi'nde namaz kıldı.

ADADA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir'in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu.

İmza töreninin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi.

OSMANLI'NIN GÜVENLİĞİNİ SEVAKİN'DEN SAĞLIYORDU

Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.