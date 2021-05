Erdoğan: Sessiz kalırsak aynı zalimlerin bizim kapımıza da dayanacağını iyi biliyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Eğer bugün Kudüs 'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. Eğer bugün Filistin 'deki, Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki Karabağ'daki, Türkistan'daki kardeşlerimizin başlarına gelene sessiz kalırsak, yarın aynı zalimlerin bizim kapımıza da dayanacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Temsilci Genç Buluşması'nda konuştu. 81 ilden ve KKTC'den genel gençlerin salonda olduğunu belirten Erdoğan, "Sizlerin nezdinde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışlıyla yakılan istiklal meşalesi dalga dalga tüm Anadolu'yu sarmış ve Cumhuriyetin kuruluşu ile nihai hedefine ulaşmıştır" dedi.

'TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK'Erdoğan, 19 yıldır sağladıkları istikrar ve güven iklimi sayesinde, Türkiye'nin her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuştuğunu belirterek, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak kabul ederler ve etmezler. Kabul edilen Türkiye halen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21'inci yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bir asır süre önce Kurtuluş Savaşı'mızı vermemiz ve yeni devletimizi kurmamız nasıl kolay olmadıysa yürüttüğümüz bu tarihi mücadeleyi zafere ulaştırmamız da elbette kolay olmayacaktır. Milletimiz, Anadolu'da özgürlük mücadelesi verirken, aynı günlerde birileri de ülkeyi yabancı güçlere teslim etme hesapları yapıyordu. Bugün de sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatma, ekonomimizi sinsi tuzaklarla çökertme, kirli yöntemlerle milli iradenin arkasından dolaşma hesabı yapanlar bulunuyor. Dün nasıl silahını bize doğrultan düşmanlarla birlikte içimizdeki gaflet ve dalalet ehline rağmen mücadelemizi başarıya ulaştırmışsak, bugün de aynı azme ve kararlılığa hep birlikte sahibiz" dedi.'BAŞTA ŞAHSIM BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAK'Erdoğan, mevcut şartlar çerçevesinde 19 Mayıs heyecanını yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacaklarını belirterek, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, başta şahsım olmak üzere, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Bugüne gelene kadar nice tehditlere, saldırılara, tuzaklara göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz, 19 Mayıs vesilesiyle istiklaline, istikbaline, milli iradeye, demokrasiye, her alandaki hakkına ve hukukuna sahip çıkma azmini tüm dünyaya bir kez daha haykıracaktır" diye konuştu.'ERDOĞAN ALKIŞ MI TUTMALI'2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin topraklarında başlayan katliamlar, sürgünler, baskınlar, haydutlukların son haftalarda yeniden zirve yaptığını söyleyen Erdoğan, "Herkesin gözü önünde çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan, teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. On binlerce insanın evleri başlarına yıkılıyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Öbür taraftan bize de ne diyorlar, 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı', ne yapmalı alkış mı tutmalı. Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Zira biz, 'zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem' diyerek yola çıktık. Çünkü biz kanayan bir yara gördük mü ciğerimiz yanar. Hanzala'yı şehit edenleri biz alkışlayamayız. Birileri şöyle demiş, böyle demiş onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, eğer hak, adalet, demokrasi diyorsak gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.'BİZİM KAPIMIZA DAYANACAĞINI BİLİYORUZ'Erdoğan, gençlerle birlikte Filistin'de yaşanan zulme var güçleriyle karşı çıkmayı sürdüreceklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "Gençlerimizle birlikte kapımıza sığınanlara veya elimizin ulaştığı tüm mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şayet zulme dilenmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz. Uğrunda gözümüzü kırpmadan ölümün üzerine gitmekte bir an bile tereddüt etmediğimiz bayrağımızda ve ezanımız da sembolleştirme değerlerimiz bunu gerektiriyor. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak, yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. Eğer bugün Filistin'deki, Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki Karabağ'daki, Türkistan'daki kardeşlerimizin başlarına gelene sessiz kalırsak, yarın aynı zalimlerin bizim kapımıza da dayanacağını çok iyi biliyoruz. Eğer bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukların gereğini fedakarca yerine getirmezsek, üzerinde yaşadığımız toprakları zaten bize çok görenlerin yarın tepemize bineceğini de biliyoruz. Bugün nasıl doğrudan ülkemizi hedef alan PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Eğer bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te varsak, bütün bunların sebebi bu ülkenin istikbali içindir."TRT'NİN YENİ KANALI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından futbol dışındaki spor müsabakaları ile olimpiyatları yayımlamak üzere kurulan TRT Spor Yıldız kanalının tanıtımını yaptı. Törende, TRT Spor 2 kanalı TRT Spor Yıldız'a dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından, Ceylan Işık ile Muhammet Ali Çelik tarafından 81 ilden ve KKTC'den getirilen vatan toprağı ile Türk Bayrağı hediye edildi. Erdoğan daha sonra sahnede aralarında 9 yaşında Bolu'da geçirdiği kaza sonucu yaralanan paralimpik sporcu Ömer Aşık'ın da olduğu gençlerle fotoğraf çektirdi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı