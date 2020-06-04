Erdoğan-Serrac ortak basın toplantısı
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Erdoğan-Serrac ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonelerlerin insafına bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan-Serrac ortak basın toplantısı
04.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonelerlerin insafına bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. yaklaşık 3 saat süren kabul sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun zamandır ara verdik, şimdi lütfen sağlığınız için fiziki mesafeye dikkat" dedi.

"Arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz"

Korona virüs salgını ile mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çeken ve bu dönemde gerçekleşen bu ziyaretin Türkiye ve Libya arasındaki dayanışmanın gücünü gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte asırlar boyunca aynı çatı altında kardeşçe yaşadığımız Libya ile 100 yıllık ayrılığın hasreti ile çok sağlam ilişkiler geliştiriyoruz. Son dönemdeki varlık yokluk mücadelesinde Libya'ya en büyük desteği veren ülke Türkiye olmuştur. Libyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı korona virüs salgını sürecinde de devam ettirdik. Darbeci Hafter'in sivilleri, hastaneleri, sağlık alt yapısını hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı. Nisan ve Mayıs aylarında gönderdiğimiz çeşitli tıbbi ve koruyucu malzemelerle Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapmayı sürdüreceğiz. Amacımız dost ve kardeş Libya halkının tamamının yeniden aynı idealler ve siyasi birlik etrafında toplanmasına katkı sağlamaktır" diye konuştu.

"Türkiye'nin önceliği, bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır"

Serrac ile Libyalıların barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin önceliği, bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Mevcut krizin başından bu yana her vesile ile söylediğimiz gibi çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreç ile tesis edilebilir. Sayın Serrac ve hükümeti darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır. Altını çizerek söylüyorum, darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya Siyasi Anlaşmasını reddedip ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Tabi 'Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil' gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki, devlet başkanları, devlet temsilcileri de var, onlara tekrar hatırlatıyoruz, hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen, Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin masaya oturacak temsili kabiliyeti olamaz. Bu kişi ve ona askeri, mali, siyasi destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir" dedi.

"Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır"

"Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır" diyen Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkını kullanan Milli Mutabakat Hükümetinin son dönemde kazandığı başarıları biz de taktir ile takip ediyoruz. Biraz önce yaptığımız görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılmasının gerekliliğini ele aldık. Petrol ihracatının sürmesi ve ülkenin ekonomik, mali kurumlarına dışarıdan yapılan müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda Sayın Serrac ile hem fikiriz. Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satma girişimini yakından izliyoruz. Bunun engellenmesi için uluslararası ve bölgesel aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı yollarla satılmasına izin verilmemelidir. Bugün Sayın Serrac ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık. Bu çerçevede Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Libya topraklarındaki işbirliğimizi veya işbirliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık. Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması ve bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin faydasınadır. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonelerlerin insafına bırakmayacağız. Libya'nın meşru hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Berlin Süreci'nden NATO'ya kadar Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için yürütülen tüm uluslararası platformlarda Sayın Serrac ile birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Trablus ve çevresini tamamen özgürleştirmeyi sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile askeri ve siyasi bağlamda çok önemli konuları ile aldıklarını belirten Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, "İkili ilişkilerimizin geliştirilmesi ile ilgili konulara değindik. Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Bizim her zaman için askerin despotizm tavrına karşı sert tutumumuz olmuştur. Sizde yanımızda yer aldınız, bundan dolayı Türk halkına ve size teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu güzel günde bize karşı lejyoneler ve onları destekleyenler tarafından başlatılan saldırılar sonrasında büyük bir başarıyı elde ettik, Trablus ve çevresini tamamen özgürleştirmeyi sağladık. Bu zafer hepimizin zaferidir" dedi.

"Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atamayacağız"

Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Serrac, "Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atamayacağız. Ülkenin geleceği ve olanaklarını sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizler her zaman masum insanların kanlarına karşı vefakar kalacağız ve eğer bu savuş suçlusuyla müzakere masasına oturma ile ilgili her ne kadar bir takım zorlamalar olsa da kendisinin meşru davranmadığını biliyoruz. Hiçbir şekilde kendisine bundan sonraki süreç içinde bir müzakere olanağı vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan halkın iradesidir. Libyalıları öldüren ve savaş suçu işleyen insanların alması gereken cezaların olduğunu biliyoruz. Bazı çatlak sesler bizim ilkelerimizle ilgili şüpheli yaklaşımlar sergilemekteler. Şuanda arzulanan Libya devletini kurmak için safları tek tutma ve beraber hareket etme zamanıdır. Libyalıların ölümüne sebep olan, ülkenin alt yapısını tamamıyla ortadan kaldıran taraflara bir çağrıda bulunuyoruz, sizler şuan Turablus çevresinde ve surlarında ciddi anlamda yenilgiye uğradınız, artık bundan geriye durmalısınız. Elinizi yakamızdan bırakın, Libyalıları kendi haline bırakın, tarih sizi asla affetmeyecektir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyoruz"

Libya'nın sahip olduğu kaynaklar ile geleceğe yönelik olarak Türkiye ile yapıcı işbirliğini kurma olanaklarına sahip olduğunu belirten Serrac, "Sizlerle omuz omuza Libya'nın tekrardan imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyoruz. Bizler Türk şirketlerinin iki kardeş arasındaki ilişkilere uygun şekilde tekrar gelip faaliyetlerine devam etmesini arzulamaktayız" diye konuştu.

Toplantının yapıldığı salonda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma planı düzenlendi. Koltuklara, "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz" yazıları asıldı. Konuşmaların çevirisi için salonda bulunan kulaklıkların, hijyen kuralları çerçevesinde temizlenerek poşetlendiği dikkat çekti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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