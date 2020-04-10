Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve...
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Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve...

Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.

10.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:11
Erdoğan:

Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir."

Kaynak: AA

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