Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve...
Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.
10.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:11
Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir."
Kaynak: AA