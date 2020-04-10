Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve... Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.

Erdoğan: "Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir." Kaynak: AA