Erdoğan: Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel seyrinden memnunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de düzenlenen Türkiye- Senegal İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ilişkilerin mükemmel düzeyde ilerlediğini ve ticari hacim hedefine ulaşıldığını belirterek, "Senegal- Türkiye İş Forumu'nun ülkelerimiz ve siz müteşebbislerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye ile Senegal, aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima çok yakın olmuşlardır. Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirerek, sizlere yatırımlarınız için elverişli bir zemin hazırlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla 2018 yılındaki ziyaretim sırasında müştereken belirlediğimiz 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine hamdolsun ulaştık. Şimdi hedefimiz, 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"Kıymetli dostlar, Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk. Bu çerçevede, diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, güvenlik ve askeri iş birliği ile kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibarıyla yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarıyla ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm bu ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu anlayışla başlattığımız Türkiye-Afrika İş Forumu'nun üçüncüsünü 21-22 Ekim'de İstanbul'da topladık. Kısa bir süre önce Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsünü 17-18 Aralık'ta İstanbul'da başarıyla düzenledik. Kardeşim Mack Sall'in zirveye katılımı ve toplantının başarısı için Senegalli dostlarımızın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi tekrarlamak istiyorum. Karşılıklı emeklerimizin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri katlanarak artan ticaret rakamlarımızdır. Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden, 2021 yılı sonu itibarıyla 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Sahra altı Afrika ülkeleriyle ise 2003 yılında 1,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2021 yılında 11,7 milyar doları bulmuştur. Afrika'nın lider ülkelerinden Senegal'in ekonomik ve ticari bir merkez haline gelerek, kıtanın kalkınmasını da ileriye taşımasını arzu ediyoruz. Senegal'e yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal'deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine mahzar olarak projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşim Mack Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimcilere gereken desteği vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da himayemizde düzenlenecek Saha EXPO Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı, bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle, hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz."